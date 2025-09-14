為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    獨家》美濃大峽谷害柯志恩翻車 地主石麗君遭橋檢傳喚漏夜複訊

    高雄市議員朱信強前助理石麗君（藍背心）與立委柯志恩同框，會勘美濃盜採案。（資料照）

    高雄市議員朱信強前助理石麗君（藍背心）與立委柯志恩同框，會勘美濃盜採案。（資料照）

    2025/09/14 21:04

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄美濃土石盜採案遭踢爆，其中1名地主就是與立委柯志恩一起會勘的高市議員朱信強特助石麗君，遭批是藍營「做賊喊捉賊」鬧劇；朱信強緊急切割、解除石女助理職務，橋頭地檢署今天將石女及其夫婿傳喚到案、漏夜進行複訊。

    國民黨立委柯志恩近日猛打美濃土石盜採案議題，並重砲批評高市府在「後陳其邁時代」螺絲鬆得嚴重；市長陳其邁則呼籲中央修法、增列刑責，加重處罰力度，嚇阻犯罪。

    市議員參選人張以理踢爆，柯志恩為追打美濃大峽谷案，與美濃在地市議員朱信強特助石麗君一起現身會勘盜挖現場，根據在地鄉親爆料及查詢公開地籍資料，直指石麗君就是其中一塊遭盜採土地的地主。國民黨則反批是模糊焦點，會勘公開透明，沒什麼不可告人。

    朱信強在獲知助理涉案後，隨即切割解除其助理職務，並強調石麗君身為地主卻對盜挖情節否認知情、說是出租他人所為，希望她承認錯誤，勇敢承擔責任；對服務處助理管理不周，他將虛心檢討，未來會全力配合主管機關進行相關調查，嚴查不法行為，若有違法絕不護短。

    全案橋頭地檢署發動偵查，8月27日起陸續查扣15部盜採機具，並傳喚盜採砂石相關涉案人，其中曹姓、蘇姓二人羈押禁見，並對4涉案人交保提出抗告。今天傳喚地主石麗君及其夫婿，以及王姓承租人到案，晚間移送橋頭地檢署漏夜複訊中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播