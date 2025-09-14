獨家》美濃大峽谷害柯志恩翻車 地主石麗君遭橋檢傳喚漏夜複訊

高雄市議員朱信強前助理石麗君（藍背心）與立委柯志恩同框，會勘美濃盜採案。（資料照）

2025/09/14 21:04

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄美濃土石盜採案遭踢爆，其中1名地主就是與立委柯志恩一起會勘的高市議員朱信強特助石麗君，遭批是藍營「做賊喊捉賊」鬧劇；朱信強緊急切割、解除石女助理職務，橋頭地檢署今天將石女及其夫婿傳喚到案、漏夜進行複訊。

國民黨立委柯志恩近日猛打美濃土石盜採案議題，並重砲批評高市府在「後陳其邁時代」螺絲鬆得嚴重；市長陳其邁則呼籲中央修法、增列刑責，加重處罰力度，嚇阻犯罪。

請繼續往下閱讀...

市議員參選人張以理踢爆，柯志恩為追打美濃大峽谷案，與美濃在地市議員朱信強特助石麗君一起現身會勘盜挖現場，根據在地鄉親爆料及查詢公開地籍資料，直指石麗君就是其中一塊遭盜採土地的地主。國民黨則反批是模糊焦點，會勘公開透明，沒什麼不可告人。

朱信強在獲知助理涉案後，隨即切割解除其助理職務，並強調石麗君身為地主卻對盜挖情節否認知情、說是出租他人所為，希望她承認錯誤，勇敢承擔責任；對服務處助理管理不周，他將虛心檢討，未來會全力配合主管機關進行相關調查，嚴查不法行為，若有違法絕不護短。

全案橋頭地檢署發動偵查，8月27日起陸續查扣15部盜採機具，並傳喚盜採砂石相關涉案人，其中曹姓、蘇姓二人羈押禁見，並對4涉案人交保提出抗告。今天傳喚地主石麗君及其夫婿，以及王姓承租人到案，晚間移送橋頭地檢署漏夜複訊中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法