高捷橘線9/14通車17年 捷運局：周邊聯開案陸續啟動

高捷橘線今通車滿17年，圖為橘線鳳山西站與施工中的三井LaLaport。（記者王榮祥攝）

2025/09/14 22:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運粉專小編發文，今天9/14是高捷橘線通車紀念日，自2008開通至今，橘線已陪伴大家走過整整17個年頭，感謝所有努力付出的夥伴，更感謝一路上支持高捷的旅客，未來會繼續陪伴大家走過每一天。

高雄捷運紅、橘兩線共有38站，南北向的紅線於2008年3月9日通車，東西向的橘線於2008年9月14日通車，今天是橘線通車紀念日，通車滿17年。

粉專小編今PO出紅、橘線交會的美麗島站光之穹頂照，向大家報喜說今天是橘線通車紀念日，開通至今已陪伴大家走過整整17個年頭，未來會繼續陪大家走過更多溫暖美好的每一天，也邀請大家搭捷運慶祝橘線生日。

捷運局指出，今年橘線周邊聯開案人氣高，除已動工的O4前金站聯開案，O9苓雅運動園區、 O10衛武營的聯開案也陸續簽約或啟動招商，O11鳳山西站旁的三井LaLaport地面主體更已浮現，整條橘線非常熱鬧，也讓今年的通車紀念日更有意義。

高捷橘線O4前金站聯開案是高捷聯開案最早動工的基地。（記者王榮祥攝）

高捷橘線O10衛武營站與黃線Y18衛武營站的聯開案基地投資規模超過250億元，今年8月底已簽約。（記者王榮祥攝）

