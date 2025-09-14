為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南下高雄拜票 羅智強自信「三件事」可擔綱國民黨主席

    立委羅智強表態參選下屆國民黨主席，今南下高雄宣講。（記者王榮祥攝）

    立委羅智強表態參選下屆國民黨主席，今南下高雄宣講。（記者王榮祥攝）

    2025/09/14 17:16

    〔記者王榮祥／高雄報導〕參選下屆國民黨主席的立委羅智強今到高雄宣講拜票，他提到自己有「三件事」跟其他參選者不一樣，且可擔綱藍白最被信任的橋樑，民眾黨主席黃國昌才50幾歲，國民黨也可以由中生代接棒。

    羅智強今南下高雄鳳山宣講，吸引不少黨員前往聆聽，他首先介紹自己跟高雄的淵源，28歲曾參選高雄三民區議員，還因此找到終身伴侶。

    他強調自己有「三件事」，首先是從不把資源只放自己身上，他曾出資公車廣告力挺前高雄市長韓國瑜、前台大校長管中閔；第二是戰鬥力無人能及，能夠為大家出氣；第三則是最吃苦耐勞，政壇上只有他徒步走完台灣1200公里、夜宿街頭49晚，一切只為走到基層傳達國民黨的理念。

    他提到大罷免過後，讓國民黨中生代有了歷練，自己想參選黨主席，也是因為許多中生代立委同志鼓勵他，希望把國民黨作戰中心與立院結合，避免雙頭馬車；且他公開承諾，2026勝選後，會立刻把主席任務交給將參選總統的那一位，目前只有他做出這種承諾。

    羅智強表示，國民黨大選不能再有2個太陽，且還須顧及藍白合，藍白合需要一個被信任的橋樑，他相信自己可以擔綱、協調出一組候選人；他喊話黨員應支持國民黨中生代站出來，民眾黨主席黃國昌才50幾歲，國民黨主席也可以讓中生代上陣，最終目標是下架賴清德。

    羅智強提到自己有3件事跟其他參選者不一樣，且會是最佳的藍白橋樑。（記者王榮祥攝）

    羅智強提到自己有3件事跟其他參選者不一樣，且會是最佳的藍白橋樑。（記者王榮祥攝）

    熱門推播