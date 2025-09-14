中路開庄百年首辦小旅行 帶你探訪古厝、藝陣之美

中路余慶古厝的神明廳。（記者蘇福男攝）

2025/09/14 16:20

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市阿蓮區中路社區昔稱「中路頭」，至今仍保有不少古厝、農村田園風光，社區今天首次舉辦小旅行活動，帶領民眾探訪古厝群、歷史建築、有機生態農場，並欣賞七響陣藝陣，發現中路之美。

中路社區位於阿蓮區北邊，隔著二仁溪與台南市關廟區相望，距離高鐵台南站不到10分鐘車程，但中路庄仍保有純樸的農村樣貌，社區今年向文化局申請社造點計畫，邀請前港都社區大學校長黃暉榮協助盤點社區資源特色景點，規劃走讀社區路線，同時培訓社區民眾擔任導覽解說員，帶領外地遊客探訪中路街頭巷尾的人情小故事。

請繼續往下閱讀...

導覽團隊先後帶隊解說中路最高學府中路國小的鎮校百年老榕樹，與昔日求學趣味點滴，造訪名列歷史建築的中路安溪吳厝，和當年因不滿日人統治而從岡山避走中路起造的余慶古厝，後人堅持慎終追遠建造的楊家宗祠，以及與大使公傳說息息相關的劉保公古厝，以及當年大使公收服田螺精的魚塭遺跡。

另中路碩果僅存的民俗藝陣七響陣團主高雲，也率領社區婆婆媽媽表演廟會才看得到的七響陣，讓團員大開眼界，阿果果有機農場也開放採摘有機芭樂並免費品嘗，團員們滿載而歸。

中路社區發展協會理事長葉讚桐表示，中路開庄數百年來，這是首次開放舉辦社區小旅行活動，帶領外地民眾走訪當地廟宇、學校、教會、古厝群和有機農場，深度了解當地人文風俗民情，揭開中路不為人知的特色風情。

中路社區婆婆媽媽表演廟會才看得到的「七響陣」藝陣。（記者蘇福男攝）

後人堅持慎終追遠建造的楊家宗祠。（記者蘇福男攝）

中路國小鎮校百年老榕樹。（記者蘇福男攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法