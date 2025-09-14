為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    全國模範漁民12位 高雄就佔1/3

    台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會理事長陳皇誠，當選全國模範漁民。（高市海洋局提供）

    台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會理事長陳皇誠，當選全國模範漁民。（高市海洋局提供）

    2025/09/14 12:14

    〔記者洪定宏／高雄報導〕漁業署公布今年全國模範漁民名單，共有12位獲獎並接受總統賴清德表揚，高雄就佔了4位，比例多達1/3，分別是台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會理事長陳皇誠、鮪豐水產公司場長劉柏君、彌陀區漁會蔡聖倫、永安區漁會鄭志強，他們在遠洋及養殖漁業領域都有卓越貢獻。

    高市海洋局介紹獲獎人強調，陳皇誠深耕遠洋漁業18年，經營6艘漁船，推動智慧化管理與冷鏈體系，並主導公會參與西南大西洋漁業改進計畫，積極朝永續捕撈及國際認證邁進。陳皇誠重視漁工權益，落實國際公約，提升遠洋漁船設施與透明管理。

    劉柏君擁有台灣海洋大學養殖碩士學位，專注養殖石斑魚、海鱺等魚類，不僅突破技術限制，更獲國際通路肯定，成功將原需海上箱網養殖的物種轉型到陸地魚塭，並取得產銷履歷及出口日本訂單。

    蔡聖倫致力推動產銷履歷與友善養殖，場域取得歐盟認證，也輔導許多漁民完成驗證，投入青年聯誼會與政策倡議。鄭志強導入AI監控、數位轉型，並取得歐盟認證與多項專利，推廣漁電共生新模式，兼顧環境保護與產能提升。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播