獨家》柯志恩翻車內幕！起底美濃大峽谷幕後黑手 傳藍內鬥把她當棋子

國民黨立委柯志恩近日狂打「美濃大峽谷」議題，知情人士爆料她被當棋子利用還不自知。（記者黃佳琳攝）

2025/09/13 12:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨立委柯志恩近日頻繁對高雄「美濃大峽谷」出手攻擊陳其邁「螺絲鬆了」，據了解，事件起因是深藍背景的前地方民代之子，引入屏東里港幫盜挖集團進入美濃回填廢棄物，另美濃某藍營背景的里長之子有意插手土石利益被排擠，爭利失敗後四處檢舉意圖「玉石俱焚」，柯志恩恐是被利用的棋子。

美濃吉洋地區20多年前即被不法砂石業者盯上，良田被盜採砂石，檢警雖介入偵辦將不法業者繩之以法，但地主擺爛不回填，造成「美濃大峽谷」；據了解，某深藍背景的前地方民代之子發現廢棄土方回填利益龐大，於是引入屏東里港盜挖集團進入美濃，在大峽谷回填事業及建築廢棄物牟利。

而美濃某藍營背景的里長之子發現有外人插手，基於「肥水不落外人田」的心態也想摻一腳，但卻被拒之門外，該名里長之子於是四處找人向里港幫恐嚇，事情逐漸鬧大，地方聞人介入調停未果，於是里長之子透過人找上柯志恩，打算「攪亂一池春水」，不但讓檢警介入偵辦，不法集團和地主也陸續被高市府開罰逾千萬元。

知情人士透露，柯志恩對地方不熟，難以窺探砂石利益盤根錯結，甚至還是「自家人內閧」所引發的紛爭，恐被當「棋子」而不自知，不過，柯志恩這段時間大動作會勘並抨擊高市府和檢警，也讓其他不法砂石業者有所收斂，畢竟誰也不想在陳其邁「震怒」之下還敢捋老虎鬚。

