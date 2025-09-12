陳其邁喊分配不公籲修財劃法 羅智強酸：找卓榮泰收回成命

國民黨立委羅智強。（羅智強辦公室提供）

2025/09/12 20:48

〔記者劉宛琳／台北報導〕高雄市長陳其邁今表示，財政收支劃分法修法造成地方財源分配不公，高雄在統籌分配款增加幅度為六都最低，要求立法院儘速修法。立院國民黨團書記長羅智強呼籲陳其邁，應該去找同黨的行政院長卓榮泰，要求卓收回成命，不要惡搞地方政府把一般補助款改為申請制，原先承諾地方政府的計劃型補助款也別大肆苛扣，立即撥付地方，問題立即迎刃而解。

羅智強表示，請陳其邁好好想想，自己是民進黨的高雄市長，還是全高雄人的高雄巿長，賴清德擔任台南市長主張要修財劃法，平衡中央及地方的財政收入，當上總統卻完全只想集權又集錢，陳其邁是否也要好好勸勸賴總統不要見獵心喜，放下打壓在野黨威權心態，這些問題不是都解決了？

羅智強強調，要求一個公正、公開、透明的統籌分配稅款的制度，才是人民之幸、國家之福，立法院會在開議後以最速件完成財劃法的修正，屆時也請行政院、民進黨團拿出版本，不要擺爛不提修法版本，又惡整地方政府及在野黨。好好拿出辦法及執政能力，才不會被人民唾棄，這才是民進黨縣巿長及高官們現在最應該做的事！

