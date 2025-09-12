為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　高雄市

    美濃大峽谷》議員助理會勘「做賊喊捉賊」 朱信強：立即解除職務

    無黨籍高市議員朱信強（中）獲悉助理涉盜挖土石案，立即解除助理職務並向社會道歉。（資料照）

    無黨籍高市議員朱信強（中）獲悉助理涉盜挖土石案，立即解除助理職務並向社會道歉。（資料照）

    2025/09/12 18:36

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕美濃土石盜採案引起市府重視，民進黨議員參選人張以理、議員鄭孟洳今（12日）踢爆，盜採土地其中一名地主，就是與柯志恩一起會勘的高市議員朱信強特助石麗君，形成一齣「做賊喊捉賊」的荒謬鬧劇；對此，朱信強發出聲明向社會大眾道歉，並解除石女助理職務。

    國民黨立委柯志恩近日猛打美濃土石盜採案議題，並重砲批評高市府在「後陳其邁時代」螺絲鬆得嚴重；市長陳其邁則呼籲中央修法、增列刑責，加重處罰力度，嚇阻犯罪。

    張以理表示，柯志恩為追打美濃大峽谷案，短期內發了4篇貼文。其中一則影片中，柯志恩與無黨籍、美濃在地的市議員朱信強特助石麗君一起現身會勘盜挖現場，根據在地鄉親爆料及查詢公開地籍資料後，推斷出石麗君就是其中一塊遭盜採土地的地主。

    朱信強在獲知助理涉案後，立即解除其助理職務 並強調石麗君身為地主卻對盜挖情節否認知情，說是出租他人所為，希望她承認錯誤，勇敢承擔責任；對服務處助理管理不周，他將虛心檢討，未來會全力配合主管機關進行相關調查，嚴查不法行為若有違法絕不護短，避免類似情事再次發生。

