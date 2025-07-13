又見幼兒園虐童！女童沒帶藥袋遭呼巴掌 李雅慧：絕非情緒失控

鳳山某幼兒園傳出教保員對女童呼巴掌。（翻攝李雅慧臉書）

2025/07/13 23:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員李雅慧今指出，很遺憾3天前才發生虐童案，今天卻再次接到通報，這回是鳳山某幼兒園，女孩只是沒把藥袋拿出來，就被狠甩巴掌！？她認為這絕非情緒失控、是赤裸裸暴力。

李雅慧說明，這是她今年接到的第三起虐童陳情案件，發生在鳳山某幼兒園。

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她指出，從監視器中可清楚看到，有名教保員只因幼童沒有把藥袋拿出來?就狠狠地甩了女童一巴掌!?導致女童臉部紅腫、口腔出血，而孩子事後描述，老師打了她3個巴掌。

李雅慧認為，這不是情緒失控，是赤裸裸的暴力，更讓人憤怒的是，這案與3天前發生在諾貝爾幼兒園的事件共同處，是現場還有其他老師，但沒有出面制止；一個陌生人在街上打人，大家都知道要報警，為什麼在幼兒園裡，有人在傷害孩子卻可以視若無睹？

她感慨這不只是一、兩位教保人員的問題，而是托育制度出現嚴重破口，在教保人力長期不足、監督機制失能的情況下，暴力與失職只會一再重演。

她嚴正要求高市府立刻清查該幼兒園、正視人力不足問題、推動「連帶責任制度」、強化教保人員的身心健康評估與情緒管理機制；孩子最應該被保護的場域，卻接連出現暴力對待與現場教保人員默許的現象，籲請市府一定要硬起來！

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