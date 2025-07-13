高雄幼兒園虐童頻傳 教育局：法辦最高加罰60萬

議員李雅慧又接獲鳳山區幼兒園虐童陳情案，經調出監視器畫面發現謝姓女教保員，疑因幼童沒有把藥袋拿出來，就狠狠地甩了女童一巴掌。（取自議員李雅慧FB）

2025/07/13 23:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市民進黨議員李雅慧才揭發鼓山區某幼兒園的職員，涉嫌對幼童不當對待，今（13）日她又接獲鳳山區幼兒園虐童陳情案，經調出監視器畫面發現謝姓女教保員，疑因幼童沒有把藥袋拿出來，就狠狠地甩了女童一巴掌，教育局獲報了解該案發生於5月下旬，幼兒園已解聘謝女，另若調查屬實，依情節輕重最高可對行為人裁罰60萬元。

李雅慧表示，事發在鳳山某幼兒園，從監視器可見，導致女童臉部紅腫、口腔出血，她要求高市府一定要硬起來；據了解，女童的家長當時怒告謝女傷害，謝女坦承一時情緒失控動手打人，被依傷害罪嫌送辦，幼兒園已解聘謝女。

請繼續往下閱讀...

教育局回應若調查屬實，依情節輕重最高可對行為人裁罰60萬元，倘情節重大則依法裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可，行為人予以解聘且1至4年或終身不得在幼兒園服務。

市府調查該幼兒園謝姓女教保員（37歲），今年5月23日下午3點左右，因大班6歲女童不吃點心，認為女童不服管教，當場對女童呼巴掌，造成女童右臉頰紅腫、嘴巴內側有傷口。

李雅慧質疑一個陌生人在街上打人，大家都知道要報警，為何在幼兒園裡，有人在傷害孩子卻可以視若無睹？她要求市府立刻清查該幼兒園，調閱監視器主動調查是否還有其他未揭發案件，並正視人力不足問題，檢討教保人員配置標準與薪資待遇，杜絕一人多職、臨時代班等高風險情況，同時推動「連帶責任制度」，鼓勵現場教職員通報、阻止，降低孩子持續遭受傷害的機會。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法