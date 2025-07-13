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    韓國瑜評「立院四大美男子」 黃捷嘆：又恢復正常水準

    立委黃捷（左）參加中和四號公園週末開講，民眾夾道歡迎。（記者陳奕劭攝）

    立委黃捷（左）參加中和四號公園週末開講，民眾夾道歡迎。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/13 16:31

    〔記者陳奕劭／新北報導〕首波藍委大罷免將於7月26日投票，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的「雙和罷團」，今（13日）邀請立委黃捷、網紅「女神下午茶」在中和區四號公園舉辦「週末開講」。媒體詢問立法院長韓國瑜反罷評「立法院四大美男子」？黃捷感嘆，「韓院長又恢復正常水準」，講不出反罷的理由，只淪為外表的點評，膚淺且沒有意義。

    黃捷今天受訪時被問到，韓國瑜昨天呼籲26日大罷免投票去投下不同意罷免票，還當場點名「立法院四大美男子」，第一是桃園牛煦庭，第二黃國昌，第三台中廖偉翔，第四是民進黨總召柯建銘。今天遇到蔣萬安則誇「年輕時與蔣萬安差不多帥」。

    對此，黃捷回應，「韓院長又恢復平常的水準」，沒有論述、沒有實質反罷免理由、只流於外表的評論，她認為這對於反罷免是沒有任何意義，韓昨天點名黃國昌、柯建銘等人，能讓立委順利獲得反罷免票嗎？她不認為。韓國瑜應該要提這些立委在國會做了什麼對人民有幫助的事情，也正因為韓院長說不出來，才淪為外表的點評。不僅非常膚淺，而且沒有水準、沒有意義，也對整個罷免沒有幫助。

    民眾詢問黃捷對普發現金一萬元的看法，黃捷批評，這簡直是「買空賣空」、詐騙集團的話術，發不發藍白都有話說，拿人民的納稅錢普發一萬元，不僅慷他人之慨，更無助於財政紀律，如果國民黨拿黨產出來發一萬元，大家肯定贊成，如果張智倫拿家族的百萬家產出來普發一萬元，大家也都同意。

    韓國瑜評「立法院四大美男子」？黃捷感嘆，「韓院長又恢復正常水準」。（記者陳奕劭攝）

    韓國瑜評「立法院四大美男子」？黃捷感嘆，「韓院長又恢復正常水準」。（記者陳奕劭攝）

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