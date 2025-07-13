分享高雄罷韓經驗 尹立︰風暴過後、高雄人更團結

尹立分享罷韓經驗，提及風暴過後、高雄人更團結，圖為尹立與葉霸老師。（翻攝臉書）

2025/07/13 12:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕大罷免即將投票。罷韓四君子、前高市文化局長今分享他對罷免的解讀，認為罷免是愛、是對民主的自我療癒，不為報復、而是為修補民主，他提到當年罷韓過程充滿挑戰，但風暴過後、高雄人更團結了。

尹立強調，罷韓經驗顯示罷免從來不是出於對某政治人物的仇恨，而是對國家的熱愛、對城市的責任感，以及對下一代未來的深切關懷。

請繼續往下閱讀...

他提到當年罷韓過程充滿挑戰，韓粉的網路出征、香蕉煎餅事件、甚至有里長開車撞志工，社會撕裂與對立難以避免，但風暴過後，高雄人更團結了，城市建設、產業投資、文化發展，都遠超過韓市長時期表現。

他解析罷免是一場民主社會的自我療癒，在這過程中，大家重新思考民主價值，選舉讓人民將權力交付給政治人物，希望他們在國會殿堂監督政府、制定福國利民政策，但當他們毀憲亂政、強渡關山、拒絕協商、刪減重要預算，甚至親共賣台，危害國家安全與民眾權益，人民就有權回收原本屬於自己的權力，重新選擇。

尹立提醒，台灣不像美國有制度性的期中選舉機制，罷免正是民眾對政治人物的「期中考」，是一種制度內的監督與究責，這不只是權利行使，更是對社會集體價值的再確認。

他說，反共已是台灣主體意識與自由價值的最大公約數，無論是中華民國派或台灣國派，只要愛台灣、珍惜民主，反共護國就是共同信念。

為罷免而站出來，不是為報復，是為了修補，為了讓台灣更團結，讓民主更健康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法