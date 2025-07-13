台鐵高雄「小站們」運量全面成長 這一站最猛

台鐵科工館站上半年日均運量成長率，是各小站冠軍，也贏過高雄車站。（記者王榮祥攝）

2025/07/13 00:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄「小站們」今年上半年運量較去年同期全面成長，尤其與高雄輕軌可轉乘的3小站成長率最搶眼，3小站裡又以科工館站最猛，每日平均運量成長率達11%、各小站唯一雙位數。

高雄鐵路地下化於2018年10月通車，除高雄、新左營、鳳山等大站，還有左營、內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義等處通勤小站，讓市區鐵路捷運化。

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小站中的美術館、鼓山、科工館擁有與輕軌轉乘優勢，輕軌C18鼓山站與C20美術館站於2021年12月通車後，台鐵鼓山站與美術館站運量就開始成長；輕軌C30科工館站2024年1月營運後，台鐵科工館站隨即展現爆發力，在運量相關數據逐步追上、甚至超越其他小站。

台鐵統計今年上半年「小站們」運量全面成長，其中科工館站日均運量1960人次，比去年同期大幅增長11%，也是小站們唯一雙位數成長率，票收則為每日5萬7千餘元，日均運量、成長率、票收等指標都是小站們冠軍，其次為美術館站1520人次、增長7.9%。

今年高雄車站天棚啟用、廣場成圓後，高雄車站上半年日均運量也搶搶滾，每日平均逾1萬5千人次，比去年同期大增逾8%，高雄車站人氣順勢帶動各小站運量上揚，但其中僅科工館站的成長率勝過高雄車站，凸顯科工館站潛力。

台鐵分析，除了與輕軌轉乘優勢，科工館站附近社區、商辦多，加上國立科學工藝博物館本身人氣超高，都是拉抬科工館站運量的原因。

台鐵與高雄輕軌科工館站轉乘機制，吸引許多民眾搭乘。（記者王榮祥攝）

台鐵科工館站運量穩定上揚。（記者王榮祥攝）

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