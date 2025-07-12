青少年創意機器人賽 高雄426師生展絕活

創意軌道賽方面，同學必須根據既定機器人行走方向，不斷鋪設軌道，脫離軌道就出局。比賽選手手忙腳亂拼接軌道。（記者黃良傑攝）

2025/07/12 18:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕「2025年青少年創意機器人競賽」今（12）日在高雄市三民高中登場，共計161支隊伍、426名師生參加挑戰，不僅比創意、技術，還比遭遇問題解決能力，獲晉級選手將可參與全國賽選拔，爭取11月在新加坡舉辦的世界賽門票。

參賽學生組隊自己寫程式、組裝機器人，還有「相撲機器人」首先登場，只要將對手率先推出圈外就獲勝，相撲賽是去年新增的項目，完全依照國際參賽標準，機器人上場前，必須經過標準稱重，大小也必須一致，才能符合公平。

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在創意軌道賽方面，參賽同學必須根據既定機器人行走方向，不斷鋪設軌道，脫離軌道就出局，現場比賽選手手忙腳亂拼接軌道，有的速度跟不上機器人，有的軌道鋪設錯誤，造成機器人反方向回走；但也有選手很冷靜依據機器人動向架設軌道，將機器人送到終點，考驗參賽學生機器人組裝與速度。

教育局專門委員劉靜文時表示，高市奠定數位轉型基礎，市府持續推動教育創新，結合產官學、公私協力機制，不僅研發融合Open AI的「U世代島嶼樂園（E-Game）」AI智慧島遊戲式線上平臺，積極拓展學生的學習資源，也積極推廣機器人教育，鼓勵培養學生科技創作能力及高層次問題解決能力。

教育局也將持續推動資訊科技、程式教育、機器人教育及人工智慧教育等相關教師研習、課程及競賽活動，並拓展與產業的鏈結，打造學生走向國際、接軌世界。

青少年創意機器人競賽登場，高市426名師生展創意與技術。（記者黃良傑攝）

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