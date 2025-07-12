大學分科測驗》首節歷史題著重素養 高雄考生：難易度中等

大學分科測驗首節歷史，考題著重素養，高雄考生普遍認為難易度中等。（記者黃良傑攝）

2025/07/12 11:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕大學分科測驗今（12）日首節考歷史，高雄考生普遍認為難易度中等，素養題增多且有深度，不能只靠死背書應試，平日閲讀歷史必須融會、思考後，才能暢所論述，至於學測常考的世界史，這次分科測驗反而不多。

鳳山高中李同學表示，歷史分科測驗偏向「素養」趨勢，符合108新課綱精神，閲讀歷史書本後，也必須結合其他所學知識，才能得到並論述最好的東西，至於時事題部分，有關男女平權和原民權益，令他印象深刻，覺得今年分科測驗歷史考題比去年稍微容易。

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大部分考生也認為歷史題目難度中等，雄女的姜姓考生與林姓考生表示，考題難易度中等，常出現台灣近代史與中國史，學測常考的世界史反而不多。

前鎮高中李姓考生認為與歷屆考古題相較而言，此次歷史題目難度中等，有些細節需要考驗對各時期的認知，比較依靠記憶點，思考推理或邏輯部分少；印象深刻的是建築風格對照年代宗教特色，較過去考題平鋪直敘而言，細節延伸度較強；鳳新高中蔡姓考生認為分科歷史較學測簡單，只要抓住題幹細節便能回答。

大學分科測驗首節歷史，考生步入考場準備應試。（記者黃良傑攝）

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