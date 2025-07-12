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    高雄三鳳中街今年底改造 張博洋：商家團結讓人動容

    高雄年貨指標重地三鳳中街，預計今年底啟動改造計畫。（張博洋提供）

    高雄年貨指標重地三鳳中街，預計今年底啟動改造計畫。（張博洋提供）

    2025/07/12 10:33

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄年貨重地三鳳中街預計今年底啟動商圈環境改造。高市議員張博洋今指出，這是老字號二、三代主動提出的方案，商家的團結讓人動容，也驗證傳統不是包袱、是文化資產。

    張博洋指出，三鳳中街已向經濟部產業發展署申請成為「城市美學計劃、特色聚落」，由台灣設計研究院負責改造設計，將針對廣場遮陽棚、街區照明、動線規劃與整體視覺指標進行改善，預計今年底啟動相關工程。

    他說，三鳳中街曾是台灣最繁華的食品批發街之一，儘管受到現代零售型態轉變與電商衝擊，店家並未被動等待，而是主動提出改革計畫、向政府爭取支持，展現出高度行動力與對商圈未來的信心。

    他介紹這次改造亮點在於整體街景與照明的視覺統一，從原本雜亂的遮雨棚到現今整齊一致的外觀設計，進一步提升街區整體感；新照明系統也將改善過去昏暗死白的問題，讓商品質感提升，並在夜間吸引人流。

    張博洋提到對三鳳中街商家們展現的團結與共識非常動容，眾多老字號店家的第二代、第三代投入改造計畫，不僅為自家生意，更是為整體商圈的永續發展。

    他強調，傳統不是包袱，而是文化資產，越是有底蘊的地方，越值得大家用心呵護與更新；將持續在市政平台上為三鳳中街爭取更多經費與政策支持，讓這條充滿高雄人記憶的街道不只保留懷舊氣息，更能迎向充滿可能的未來，同時呼籲市府各單位應正視地方商圈的實際需求，攜手打造兼具歷史底蘊與現代機能的商業環境。

    高雄三鳳中街是在地老字號商圈。（張博洋提供）

    高雄三鳳中街是在地老字號商圈。（張博洋提供）

    張博洋與三鳳中街商家代表交流商圈改造方向。（張博洋提供）

    張博洋與三鳳中街商家代表交流商圈改造方向。（張博洋提供）

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