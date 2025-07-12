高雄月世界小滾水社區2度淹慘！水利署將砸8500萬建堤防和護岸

高雄山區昨下大豪雨，田寮小滾水社區淹水93公分封路。（民眾提供）

2025/07/12 00:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市知名景點田寮區月世界小滾水社區1年2度大淹水，水利署將投入經費8500萬元，新建小滾水堤防及美勞橋護岸，達到50年重現期防洪保護標準，將於今年底完成用地徵收，預計明年底前完工；市府水利局也將配合災修工程，修復月世界排水護岸，中央與地方攜手治水。

田寮區小滾水社區因地勢低窪，去年凱米颱風造成淹水達2層樓，昨又受到低壓帶及西南風影響，高雄山區下大豪雨，導致二仁溪水位高漲，漫淹社區、道路影響安全，內水也無法外排，造成淹水93公分，地方飽受淹水之苦，近年氣候異常加劇，要求政府加速整治二仁溪流域，改善經常淹水問題，以維護生命財產安全。

請繼續往下閱讀...

經濟部已核定通過二仁溪治理計畫，水利署六河分署將投入經費8500萬元，推動二仁溪小滾水堤防新建工程，將打造小滾水堤防長215公尺，以及美勞橋護岸長65公尺，設計堤頂高程達24公尺，達到50年重現期防洪保護標準。

工程採取減碳生態工法，河底以塊石堆疊保護堤岸、穩定河床，基礎及堤防坡面以石籠工保護抗沖蝕，石籠坡面覆土植生融合當地自然景色，堤頂以截牆增加抗洪水及滲流強度，堤後水防道路及植栽種植，防汛兼顧民眾休憩空間。

此外，附近可見保育類動物食蟹獴出沒，為溪流生態系重要指標物種，工程將融入生態保育設計，迴避大面積次生林，減少擾動草生地，並護岸緩坡化，以利動物通行，護岸形式採多孔隙設計，拋塊石、石籠完工後覆土，有助於濱溪植被回復。

六河分署預計今年底完成用地徵收，進行發包及施工作業，明年底前完工，力拚提前完工；市府水利局也將投入250萬元，辦理丹娜絲颱風災後復建工程，於月世界排水近二仁溪匯流口處，進行護岸修復及基礎保護140公尺。

水利署辦會勘向地方說明，將投入8500萬元整治。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法