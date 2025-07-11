大學分科測驗》數學甲比去年簡單 高雄考生：旋轉體積以前沒考過

分科測驗數學甲考科，高雄考生認為考題靈活、有鑑別度。（記者許麗娟攝）

2025/07/11 18:24

〔記者許麗娟／高雄報導〕分科測驗今（11）日下午進行數學甲測驗，高雄考生多數認為難易度適中，又比去年的分科和今年的學測簡單一點，考題靈活、有鑑別度，但像過去考題沒出現過的旋轉體積，今年出現了。

雄女蘇姓考生說，非選題比較特別，像「旋轉體積」雖然高中教材裡有上過，但歷屆考題沒出現過，另外像Σ（sigma）不屬於高中課綱，不過學校老師有提醒，所以有注意到，整體而言覺得有一點點難。

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高雄女中簡姓考生說，單選題有１題考正立方體求特定垂直平面，需要有空間思考邏輯，較有挑戰。

雄中張姓考生認為，比起學測，分科的題目論述比較直接、不會彎彎繞繞的，比較好理解，整體比去年簡單、有鑑別度。

雄中楊姓考生說，整體考題難易度普通，認為比較難的題型應是非選考題，其中最後1題考機率，選填題部分有考出坐標空間以及複數平面，這兩大題稍難，考得較靈活，需要思考一下，其他都還好，算有鑑別度。

鳳山高中蔡姓考生則認為，整體考題比去年簡單一點，整體來說答案不會有很奇怪的數字，選填最後一題考平行四邊形求面積認為比較難作答。

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