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    巡護九號完成50天公海任務 圓滿返航高雄

    巡護九號完成今年度第一航次公海漁業巡護任務。（海巡署提供）

    巡護九號完成今年度第一航次公海漁業巡護任務。（海巡署提供）

    2025/07/11 15:49

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕海巡署「巡護九號」歷經50天、近1萬8公里航程，今（11）日返抵國門，圓滿完成今年度第一航次公海漁業巡護任務。

    海巡署表示，台灣為全球重要的遠洋漁業國，長期仰賴公海漁業資源支撐我國漁業經濟，而作為「中西太平洋漁業委員會 （WCPFC）」會員，為履行國際管理責任，海巡署派遣「巡護九號」船於5月23日自高雄港啟航，執行長達50日，總航程近18,000公里（逾9700浬）之中西太平洋公海漁業巡護任務，偕同漁業署漁業檢查員登檢及慰問我國遠洋作業漁船計16艘，透過區域性公海登臨檢查機制，確保我國漁船遵守國際公約無「非法、未報告、未受規範」之漁業行為（IUU Fishing），並提供必要協助，守護漁民安全。

    海巡署表示，直屬船隊巡護船執行公海漁業巡護任務，不僅展現我國政府善盡國際漁業管理責任，確保漁業資源永續利用，並能藉由巡護時機，慰問與關心我國遠洋作業漁船，使漁民身在千里之外努力奮鬥，仍能感受到來自家鄉的關懷與政府的安心守護。

    海巡署署長張忠龍及艦隊分署分署長黃宣凱等幹部前往碼頭迎接，並登船頒發加菜金慰勉，對於巡護九號任務期間的工作表現，給予高度肯定與讚許。

    海巡署長張忠龍（前左3）等人慰勞巡護九號海巡人員。（海巡署提供）

    海巡署長張忠龍（前左3）等人慰勞巡護九號海巡人員。（海巡署提供）

    巡護九號登檢及慰勞我國遠洋漁船。（海巡署提供）

    巡護九號登檢及慰勞我國遠洋漁船。（海巡署提供）

    海巡署人員慰勞遠洋作業漁船。（海巡署提供）

    海巡署人員慰勞遠洋作業漁船。（海巡署提供）

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