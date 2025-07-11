高雄輕軌明起延長營運 末班晚間10點半發車

高雄輕軌宣布延長營運時間，末班10點半發車。（記者葛祐豪攝）

2025/07/11 15:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌成圓已經1年半，不少乘客反映末班車晚上10點發車太早；高捷公司今天（11日）下午宣布，明天（12日）起，輕軌末班車將延後至晚上10點半發車，以繞行一圈90分鐘計算，繞回C1籬仔內站的時間將是午夜12點。

高雄輕軌去年元月成圓，全長22.1公里、共38站，首年平均每日運量約3萬4000餘人次。代操作輕軌的高雄捷運公司統計，今年上半年輕軌日均運量約3萬7004人次，比去年同期增加1.8%。

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不少乘客反映，輕軌成圓後，通勤與通學更方便，且經過市區的商業區與住宅區，但末班車晚間10點發車，對於百貨商場關門後散場的旅客與員工，或看電影、餐廳用餐的民眾，相對不方便，經常趕不上最後一班車。

高捷公司今天宣布，為提供市民更彈性與便利的交通選擇，自明天（12日）起，高雄輕軌將延長每日營運時間，營運時段由原本的上午6點半至晚上10點，延長為每日上午6點半至晚上10點半，末班車將於每天10點半，分別自C1籬仔內站順行與逆行發車，各車站末班車實際到站時間可能略有不同，民眾可至高雄輕軌官網查詢。

目前高雄輕軌列車繞一圈約需90分鐘（平均時速約14.8公里），捷運局與高捷公司去年推動提速測試計畫，盼縮短繞行一圈時間至75分鐘，但因沿途路口太多、路況複雜，決定暫緩提速測試；此次宣布末班車延後半小時發車後，繞回C1籬仔內站的時間將是午夜12點。

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