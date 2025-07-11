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    首頁　>　高雄市

    林岱樺初選爭議升溫 支持者勸退黨參選引關注

    李嘉俊出任林岱樺競選辦公室總幹事。（記者洪臣宏攝）

    李嘉俊出任林岱樺競選辦公室總幹事。（記者洪臣宏攝）

    2025/07/11 15:31

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕民進黨高雄市長初選暗潮洶湧，立委林岱樺涉入詐領助理費案遭起訴，傳出支持者勸她退黨參選，林岱樺競選辦公室總幹事李嘉俊今（11）日表示，林受黨栽培，沒有退黨的理由，只要是在公平機制下參加初選，就必須遵從黨的機制走，但他也留下伏筆「除非初選不公」；他說，林岱樺遭起訴後，有民調指林岱樺「不降反升」，顯示大家對林的清白有信心。

    林岱樺2月間涉入詐領助理費及政治獻金案遭搜索後，林的競選活動轉為低調，不過6月26日遭起訴後，動作開始有升溫趨勢，林的競選辦公室總幹事李嘉俊也首度公開與媒體見面。除了林岱樺，立委賴瑞隆、許智傑及邱議瑩也都角逐初選。

    外傳有支持者認為初選遭政治力干擾，勸林岱樺退黨參選，李嘉俊說，這是假設性、揣測問題，林岱樺受黨栽培，黨沒有不要她之前，沒有退黨理由。他說，黨既然有初選，就按初選的機制走，除非初選有不公的地方；他強調，民進黨是公平、公正、公開的政黨，在公平機制下參加初選，就必須遵從黨的機制走。

    李嘉俊指出，林陣營已經4個月沒有動作，6月11日至14日民調仍維持第一，6月26日起訴後，另有份民調顯示林岱樺「不降反升」。他強調，林岱樺陣營及基層對其司法非常有信心，調閱出來的資料可以清楚發現，林岱樺完完全全清白，無庸置疑。

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