大學分科測驗》化學藏大魔王 高雄考生：圖表有點複雜

分科測驗考生進入試場備戰。（記者許麗娟攝）

2025/07/11 13:17

〔記者許麗娟／高雄報導〕大學分科測驗首日上午進行完第2節化學科測驗，高雄考生普遍認為偏難，而且圖表判斷是「大魔王」，要花比較多時間解讀，拿分不易。

高雄中學唐姓考生表示，考題中的圖表比較複雜，需要分析的資料很多，如非選題題組內以果膠結構的官能基為題，提供導電度及pH值的實驗圖表，要求得出不同的值，也列出混合溶液中不同種類分子作用差距的曲線圖，需進行多選題分析，「如果要拿分，要明確知道自己需要取用的資料，否則會迷失在圖表中」。

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高雄女中藍姓考生認為，今年化學考題與上一屆差不多，但題組的圖表不太清楚，將大量數據混合在表中，要抽絲剝繭得出答案花很多時間。

新興高中林姓考生則說，今年計算題比較難，但有一些手寫題較平易近人，如考出官能基概念的題目都相對好作答。

新莊高中自然組考生詹閔任表示，非選果膠這題算不大出來，題目給出酸鹼滴定實驗的pH值和導電度的圖表，要推測出果膠樣品的pKa（酸度係數）是多少，其他沒有時事題，素養題的題幹長，認為出上一科的物理難。

新莊高中自然組考生林洺賢表示，有機比較簡單，計算少，題目偏觀念和計算；多選題有一題沉澱表，判斷甲乙丙丁4種不同化合物考驗邏輯，也要背好沉澱表才知道如何寫。

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