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    首頁　>　高雄市

    小三佔有慾超強 搶人夫稱「容不得別人碰你」挨告

    佔有慾強烈的小三，要求人夫「除了我以外容不得別人碰你」，被人妻提告求償。（情境照）

    佔有慾強烈的小三，要求人夫「除了我以外容不得別人碰你」，被人妻提告求償。（情境照）

    2025/07/11 13:07

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市李姓女子被控與已婚人夫不當交往，兩人相偕遊日，佔有慾強烈的她，要求人夫「除了我以外……容不得別人碰你」，遭人妻提告求償50萬元，法院判賠23萬元，可上訴。

    擔任護理師的潘女主張，與丈夫結婚10年，育有2名未成年子女，意外發現老公前年起與李姓女子不當交往，兩人發生數次性行為，並於前年9月24日起至同年月29日止，一同前往日本大阪出遊，已逾越一般社會通念下男女交往之分際，請求李女賠償其精神上之損害50萬元。李女則未到庭或提出書狀做聲明或陳述。

    潘女提出李女與丈夫簡男對話：「我希望你除了對我有親密行為以外，其他人都不要再有，因為你知道我佔有慾強容不得別人碰你！」丈夫也向李女稱：「每次跟你恩愛完，我也都會想，我是不是耽誤了你！」等，證明兩人確實發生不只1次之性行為。

    橋頭簡易庭審理，被告確與原告丈夫逾越男女交往分際，但同遊日本大阪的指控並無實據，斟酌兩造之身分、地位、經濟能力、婚約10年，2名未成年子女、被告侵害原告配偶權之情事，判被告賠償23萬元。

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