高雄農損超過9880萬元 以芭樂損失最大

高雄芭樂因風雨倒伏損失最大。（記者陳文嬋攝）

2025/07/11 11:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市受到丹娜絲颱風影響，累積農業損失超過9880萬元，以芭樂因風雨倒伏412.44公頃，損失3675.5萬元最多，農業局爭取到第三波現金救助，包含芭樂、木瓜、改良種芒果、龍鬚菜，今天起受理農民申報。

丹娜絲颱風挾帶強大風雨，造成高雄農業損失超過9880萬元，主要受損作物前三名，以芭樂損失最大，被害面積412.44公頃，損失金額3675.5萬元，其次為香蕉，被害面積378.52公頃，損失金額2695.7萬元，蓮霧排名第三，被害面積60公頃，損失金額1278萬元。

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農業局成功爭取到農業部兩波現金救助，首波西瓜、香瓜、短期葉菜類，以及第二波香蕉、苦瓜及胡瓜等作物現金救助，目前均受理中，再向農業部爭取芭樂、木瓜、改良種芒果及龍鬚菜現金救助，農業部今公告第三波現金救助，包括芭樂、木瓜、改良種芒果每公頃10萬元，以及龍鬚菜每公頃4.1萬元。

農業局長姚志旺表示，市府持續積極爭取救助，再次感謝農業部公告高雄市農產業現金救助及低利貸款，協助高雄農民復耕，自今天起至24日止於土地所在地公所受理農民申報，其餘災損各區公所仍積極查報中。

高雄芭樂因風雨倒伏損失最大。（記者陳文嬋攝）

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