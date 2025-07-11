高薪吸引新鮮人入職 賭博集團話務手被逮

高薪吸引新鮮人入職，賭博集團話務手9人遭逮。（民眾提供）

2025/07/11 11:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕34歲陳姓男子曾在菲律賓博奕公司工作，返台架設賭博網站，招攬不知情求職者當「話務手」，專門拉中國賭客下注，以職棒、職籃等體育賽事為標的，高市刑警大隊攻堅台中市某商辦大樓，共逮獲6男3女，查扣200多支手機、筆記型電腦、未使用黑莓卡，以及數據機、WI-FI機等犯罪證物，全案依賭博等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

高市刑大今（11）日召開記者會指出，偵四隊於今年二月間網路巡邏，發現有犯嫌經營賭博網站，招攬不特定人士至所代理的賭博網站（RM星時代）下注，因機房位台中市中西區且嫌犯人數眾多，高市警方聯手台中警方成立專案小組，鎖定曾在菲律賓博奕公司工作的主嫌陳姓男子。

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警方經持續多月監控，發現該賭博網站（RM星時代）總公司設於菲律賓地區，主要串接各大型體育賽事為下注標的，發現出入人員複雜，台中機房門禁森嚴，外觀也未懸掛任何公司行號招牌，隨即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，持搜索票執行搜索，查扣大批證物，陸續逮獲陳嫌共9名嫌犯。

據了解，陳嫌（34歲）曾於疫情前出境至菲律賓該公司，從事網路賭博客服一職，待學成網路賭博相關技術後，取得賭博網站（RM星時代）的代理權，並於今年2月在台中地區設立賭博機房，短短數月賭資初估破千萬新臺幣。

陳嫌為提升招攬賭客績效，透過小雞上工、104人力銀行等求職網站張貼廣告，以應徵業務推廣專員名目招募博弈機房員工，鎖定初入社會沒有經驗的新鮮人，以底薪4萬元及績效獎金制度吸引員工入職後，開設下注權限供員工招攬更多賭客，劉姓（24歲）、游姓（25歲）男大畢業生求職，以及應徵行銷廣告職務，不知竟成網路賭博集團成員。

以陳嫌為首的9名男女嫌充當「話務手」，以中國大陸通訊軟體QQ、微信等通訊軟體，針對不特定中國人士廣發簡訊，或向其他賭博網站的賭客攀談等方式，吸引賭客至RM星時代入金下注，因賭客均為大陸籍人士，入金方式可以選擇匯款人民幣至指定帳戶，或另以虛擬貨幣代替發薪給在台博弈機房員工，賭博犯罪行為橫跨三國，企圖躲避警方查緝，警方昨（10）日找到離職員工，完成收網，將9嫌移送法辦。

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高薪吸引新鮮人入職，賭博集團6男3女話務手落網。（民眾提供）

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