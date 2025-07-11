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    動物醫院院長喊窮盼給前妻贍養費減半 法官打臉：醫院收入成長

    南部某動物醫院院長喊窮想少付一半贍養費給前妻，被法官查出動物醫院歷年收入呈現成長趨勢。示意圖。（歐新社）

    南部某動物醫院院長喊窮想少付一半贍養費給前妻，被法官查出動物醫院歷年收入呈現成長趨勢。示意圖。（歐新社）

    2025/07/11 10:55

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營動物醫院的汪姓獸醫師與妻子離婚後，同意每月支付8萬元膳養費，但汪院長有了新歡後，以動物醫院收入銳減為由，向法院請求將贍養費減半，卻被法官查出動物醫院歷年收入呈現成長趨勢，認為汪男請求無理，判他敗訴。

    判決指出，汪姓獸醫師與妻子於2018年辦理離婚，雙方約定，汪男應無條件將兩人共有的房產剩餘2分之1所有權移轉予前妻，還須將房子剩餘貸款清償完畢，且離婚後，汪男每月收入的2分之1還要給前妻作為贍養費。

    汪男從2018年2月起，每月付給前妻8萬元，一直到2024年2月，共付了584萬元，但汪姓院長後來與新歡結婚另組家庭，他認為動物醫院競爭太大，收入銳減，於是向法院請求將贍養費減半。

    高雄地方法院審理時，前妻指出，汪男每月給她的8萬元不是贍養費，而是他積欠1920萬房產，用每月8萬元方式分期付款給她，雖然離婚協議書上有提到「贍養費」，但實際上，第一版協議書在兩人離婚後已作廢，以第二版協議書為準，而第二版協議書只針對房產分配進行計算，與汪男所訴求的爭議無關。

    法官檢視雙方離婚協議書後，確認汪男給前妻的每月8萬元確實不能當作贍養費，且汪男經營的動物醫院從2016年至2024年，收入不但未有減少，甚至呈現成長趨勢，動物醫院更聘任數名獸醫師，並於臉書粉專張貼廣告文宣招募實習及專任住院獸醫師，因此認定汪男請求無理，判他敗訴，可上訴。

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