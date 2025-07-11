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    首頁　>　高雄市

    房東惡夢！女租客養8隻貓 新房子地板被貓尿泡爛

    蔡姓女子在租屋處養了8隻貓，貓尿把房子的地板泡爛，讓房東超傻眼。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    蔡姓女子在租屋處養了8隻貓，貓尿把房子的地板泡爛，讓房東超傻眼。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2025/07/11 10:09

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕朱姓男子斥資千萬在高雄前金區購買2房的輕豪宅，租給蔡姓女子兩年，結果蔡女退租時，新房子地板、廁所門被她養的8隻猫尿泡爛，整間房子也飄散貓毛，朱男要求蔡女善後，蔡女雖然找來清潔人員處理，仍無法恢復原狀，朱男怒告求償12萬餘元，法官扣除折舊及已修繕部分，判蔡女應賠2萬多元。

    判決指出，2022年間，朱姓男子花了1千多萬在前金區購買一間2房格局的輕豪宅，他把房子裝潢附上家電、家具後，以每月2萬2千元租給蔡姓女子，蔡女住了2年後期滿退租，朱男回到房子門打開時，房裡8隻貓上竄下跳，且飄來一股濃厚刺鼻的阿摩尼亞味道。

    朱男仔細檢查，發現廁所的門周圍被貓尿壞，木地板破損被挖走一塊，貓尿滲入泡得很臭，電器櫃底部有一圈尿的痕跡，貓毛都在家具的縫裡面，窗戶、窗溝全部都是毛，朱男傻眼新房子被搞得又破又髒，雙方協調後，蔡女同意花錢修繕，朱男也挽起衣袖入屋打掃。

    但朱男發現，不管怎麼清都，屋裡還是有貓尿的刺鼻味，蔡女找來的清潔人員也無法讓朱男滿意，最後鬧翻上法庭；高雄地方法院簡易庭審理時，蔡女說自己還有一筆2萬多元的押金未取回，可以先扣除她應負責的部分再「多退少補」；法官計算後，扣除折舊及已修繕部分，判蔡女應賠2萬多元，可上訴。

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