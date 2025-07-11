漢光演習自走砲車連撞4車！透天厝水塔也遭殃

陸軍裝甲542旅M109A5自走砲車昨晚不慎在桃園市新屋區新榮路292巷旁，撞擊4輛汽車。（記者黃政嘉翻攝）

2025/07/11 06:25

〔記者黃政嘉／桃園報導〕國軍進行「漢光41號」實兵操演，陸軍裝甲542旅1輛M109A5自走砲車昨晚10點50分左右，疑夜間視線不良，於桃園市新屋區新榮路292巷、高鐵南路六段側撞擊路旁4輛汽車，幸無人員受傷，戰車駕駛酒測值為0，詳細事故原因待調查釐清，其中受害車主黃姓男子與兒子共2車遭波及外，家裡水塔、水管也破損，漏夜檢視整理。

292巷透天厝住戶黃姓男子1部休旅車，與兒子1部轎車1前1後停放高鐵南路六段側路邊，皆遭自走砲車波及，轎車後方板金翹起變形，休旅車左後方留轎車碰撞擦痕，2人今天凌晨1點多仍在檢視屋簷水塔受損、水管破裂情形。

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黃男表示，自走砲車當時沿高鐵南路六段行駛，想到前方民族路六段右轉，不知為何撞到路邊車輛，前面先遭撞擊的藍色貨卡車頭、黑色轎車車尾嚴重變形。

「事情發生了，趕快解決就好。」黃男也說，軍方直說抱歉、對不起，說實在軍方也不願意發生這樣「撞」況，他能同理心了解，先將車子受損情況做估價。

楊梅警分局說明，昨晚10點58分接獲報案，經了解為陸軍裝甲542旅砲兵營戰車，行經該路段時，疑夜間視線不良，導致不慎撞擊路旁汽車共4部。

撞擊事故發生後，凌晨1點40分，記者仍見軍車沿高鐵南路六段行駛，已未走民宅路邊；陸軍6軍團指揮部指出，全案由警方鑑處中，後續依軍車保險作業規定辦理相關事宜，另將通令所屬部隊，強化官兵演習期間警覺，尤其夜間道路行駛的風險管控，以維人車行動安全。

陸軍裝甲542旅M109A5自走砲車昨晚不慎在桃園市新屋區新榮路292巷旁，撞擊4輛汽車。（記者黃政嘉翻攝）

前面最先遭撞擊的藍色貨卡車頭嚴重變形。（記者黃政嘉攝）

前面遭撞擊的黑色轎車車尾嚴重變形。（記者黃政嘉攝）

新榮路292巷透天厝住戶黃姓男子的兒子轎車後方板金翹起。（記者黃政嘉攝）

新榮路292巷透天厝住戶黃姓男子休旅車僅左後方留轎車碰撞擦痕。（記者黃政嘉攝）

新榮路292巷透天厝住戶黃姓男子與兒子漏夜檢視水塔、水管破裂情形。（記者黃政嘉攝）

撞擊事故發生後，凌晨1點40分仍見軍車沿高鐵南路六段行駛，已未走民宅路邊。（記者黃政嘉攝）

撞擊事故發生後，凌晨1點40分仍見軍車沿高鐵南路六段行駛，已未走民宅路邊。（記者黃政嘉攝）

陸軍裝甲542旅M109A5自走砲車昨晚不慎在桃園市新屋區新榮路292巷旁，撞擊4輛汽車。（記者黃政嘉攝）

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