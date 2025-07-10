遭白營質疑風災後爽遊日本仙台 許智傑怒列5點回擊

民進黨立委許智傑出示日方邀請函，說明考察是日方邀請，全程12小時快閃。（許智傑提供）

2025/07/10 21:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨立委黃國昌的三重蘆洲區主任周曉芸，今（10日）質疑「民進黨雙標、風災後許智傑拉官員爽遊仙台」；對此，民進黨立委許智傑今晚怒列5點澄清:「全程自費、無官員隨行赴日、日方正式來函邀請、第三度赴日參加首航典禮、全程僅12小時快閃」。

周曉芸今天發文說，下禮拜三，立院交通委員會輪值召委是許智傑，他安排的議程是「前往日本仙台機場考察高雄-日本仙台新航線辦理情形」，難道在許智傑眼中，風災後中南部因豪雨致災對交通運輸及建設的影響，比不上自己要參選高雄市長的宣傳包裝來的重要？

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對此，許智傑今晚回擊，澄清5點說明此行程是「全程自費、無官員隨行赴日、日方正式來函邀請、第三度赴日參加首航典禮、全程僅12小時快閃」。

許智傑抨擊，黃國昌只敢派子弟兵來抹黑，無疑是要轉移民眾黨不重視高雄發展的焦點；他更點出，此舉可能影響台日友情，鬧成國際笑話。

許智傑出示日方雙語邀請函，說明此次考察是日本方主動邀請，只有一個行程就是參加仙台-高雄首航典體，沒離開機場，完全不是民眾黨抹黑的「爽遊仙台」，而是替台灣、高雄拚外交；他強調這是第三度收到日方邀請，都親自赴日慶祝，且三次都沒花公帑。

攤開考察行程內容，許智傑說明，當天10點5分從台灣出發，下午2點35分抵達仙台機場，在機場與宮城縣政要貴賓交流，5點參與仙台首航儀式，搭晚上7點班機，預計晚上10點10分抵達高雄，全程約12小時，「就是因為行程紮實，大家看到毫無觀光行程的鐵人行程都表示興趣缺缺!」不容許民眾黨發一個文就想抹黑，並破壞台日友情。

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