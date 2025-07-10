為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    「她昨天沒吃飯！」 10歲男孩留一半便當給妹妹 高雄偏鄉童暑假困境

    志工為課輔班孩童準備餐點。（台灣根與芽關懷照護協會提供）

    志工為課輔班孩童準備餐點。（台灣根與芽關懷照護協會提供）

    2025/07/10 17:18

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕「老師，我可以把剩下的便當帶回家給妹妹吃嗎?」放暑假了，高雄市某課輔班10歲男童怯生生地提出要求，才赫然發現他還有個妹妹在家餓了一整天，處境令人鼻酸。台灣根與芽關懷照護協會每年寒暑假為課輔班、社團弱勢孩童準備餐點，吸引他們進入課輔班，希望政府能挹注更多資源給偏鄉孩童，以免誤入歧途。

    該名10歲的小男童吃了一半便當後，把剩下一半收進袋子，輕輕問老師：「可以讓我帶回去給妹妹吃嗎？她昨天沒吃飯」，他還希望老師幫把便當冰起來，以免餿掉，老師當場紅了眼眶，給他錢幫妹妹買便當。

    爸爸在服刑 外籍母失聯

    進一步了解，男童的父親正在服刑，外籍配偶的母親不知所蹤，他與9歲的妹妹由70餘歲阿嬤隔代教養，阿嬤靠資源回收維生，每天工作到很晚，經常無法為兄妹倆準備三餐，老師最後也把妹妹帶進課輔班。

    台灣根與芽關懷照護協會理事長黃御凌說，暑假對有些孩子來說，不是放假，是飢餓開始的日子，七、八月學校停課，營養午餐跟著中斷，有的孩子整整兩個月，每天三餐都要靠課輔班、靠老師、靠慈善社團硬撐出來。

    台灣根與芽關懷照護協會與協辦單位共同籌資，在寒暑假照顧全國500位兒少餐點， 黃御凌說，目前政府對於偏鄉兒童照顧仍有不足，曾經看到暑假時課輔班因經費問題沒辦法開課，孩童在街頭遊盪，希望能夠提撥足夠經費，讓小朋友能夠有個安全且溫飽的暑假。

    學童寫卡片感謝送來食物。（台灣根與芽關懷照護協會）

    學童寫卡片感謝送來食物。（台灣根與芽關懷照護協會）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播