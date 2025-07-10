為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    衝擊國旅? 高市民政局擬動用文康經費 安排890位里長搭郵輪遊佬沃

    高市民政局研擬動用文康經費，安排890位里長搭郵輪遊佬沃，引發衝擊國旅的爭議。圖為麗星郵輪探索星號。（資料照，麗星郵輪提供）

    高市民政局研擬動用文康經費，安排890位里長搭郵輪遊佬沃，引發衝擊國旅的爭議。圖為麗星郵輪探索星號。（資料照，麗星郵輪提供）

    2025/07/10 16:29

    〔記者洪定宏／高雄報導〕為了拉抬高雄郵輪經濟，高市民政局研擬動用文康經費，安排890位里長搭郵輪到菲律賓佬沃3天2夜。消息一出，引發爭議，因為每人額度7900元，總經費高達約700萬元，小港區不願具名的里長就嚴正表明「拒絕參加」，他擔心出國行程衝擊國旅，呼籲民政局「懸崖勒馬」，應以促進國內旅遊經濟為主，建議趕緊取消。

    據了解，今年6月12日，高市府與麗星夢公司宣布，旗下麗星郵輪的探索星號將於今年11月16日至明年1月30日，以高雄港為母港，開出日本沖繩與菲律賓佬沃、科隆、長灘島、公主港，以及越南下龍灣、峴港等航線。

    因此，為了拉抬高雄郵輪經濟，市府民政局、觀光局、經發局分別提出刺激方案，包括與高鐵公司合作票價優惠、發放夜市券等，希望爭取中北部消費者到高雄搭郵輪度假，但最具爭議的是計畫動員高雄890位里長搭郵輪到佬沃，被里長質疑經費核銷有問題及衝擊國旅。

    民政局澄清：「還在研議中，尚未定案！」里長的文康經費每年每人7900元，過去都安排3天2夜的國內旅遊，但因為今年的文康經費已用完，最快也要等明年1月，目的是希望讓里長了解市府推動郵輪經濟的用心，所以研議安排里長搭郵輪，但尚未定案，也還沒有到詢問里長意願的程度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播