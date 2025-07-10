衝擊國旅? 高市民政局擬動用文康經費 安排890位里長搭郵輪遊佬沃

高市民政局研擬動用文康經費，安排890位里長搭郵輪遊佬沃，引發衝擊國旅的爭議。圖為麗星郵輪探索星號。（資料照，麗星郵輪提供）

2025/07/10 16:29

〔記者洪定宏／高雄報導〕為了拉抬高雄郵輪經濟，高市民政局研擬動用文康經費，安排890位里長搭郵輪到菲律賓佬沃3天2夜。消息一出，引發爭議，因為每人額度7900元，總經費高達約700萬元，小港區不願具名的里長就嚴正表明「拒絕參加」，他擔心出國行程衝擊國旅，呼籲民政局「懸崖勒馬」，應以促進國內旅遊經濟為主，建議趕緊取消。

據了解，今年6月12日，高市府與麗星夢公司宣布，旗下麗星郵輪的探索星號將於今年11月16日至明年1月30日，以高雄港為母港，開出日本沖繩與菲律賓佬沃、科隆、長灘島、公主港，以及越南下龍灣、峴港等航線。

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因此，為了拉抬高雄郵輪經濟，市府民政局、觀光局、經發局分別提出刺激方案，包括與高鐵公司合作票價優惠、發放夜市券等，希望爭取中北部消費者到高雄搭郵輪度假，但最具爭議的是計畫動員高雄890位里長搭郵輪到佬沃，被里長質疑經費核銷有問題及衝擊國旅。

民政局澄清：「還在研議中，尚未定案！」里長的文康經費每年每人7900元，過去都安排3天2夜的國內旅遊，但因為今年的文康經費已用完，最快也要等明年1月，目的是希望讓里長了解市府推動郵輪經濟的用心，所以研議安排里長搭郵輪，但尚未定案，也還沒有到詢問里長意願的程度。

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