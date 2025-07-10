高雄大雨狂炸！田寮小滾水淹水逾90公分 3橋封閉、7橋警戒

二仁溪水位高漲，逼近田寮崇德橋面。（民眾提供）

2025/07/10 12:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今（10）日大雨狂炸，以茂林區時雨量98毫米最大，24小時累積雨量達457毫米，田寮區小滾水淹水93公分；此外，二仁溪水位高漲，緊急封閉田寮區崇德橋及美勞橋、阿蓮區石安橋，避免人車通行，另有旗陽橋等7座橋梁高水位警戒。

受到低壓帶及西南風影響，高雄市今大雨狂炸，市府災害應變中心擴大三級開設，以茂林區時雨量98毫米，24小時累積雨量457毫米，造成田寮區小滾水淹水93公分。

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此外，高雄有5座橋梁高水位達一級警戒，包括旗陽橋、寶公橋、南雄橋、崇德橋、嶺拔林橋，目前崇德橋緊急封橋；另有3橋高水位達二級警戒，包括美濃橋、39號二仁溪橋、口社富邦大橋。

田寮區崇德里美勞橋也因雨勢造成橋面積水，警方為防範通行危險，立即進行封閉措施，禁止人車通行；阿蓮區二仁溪石安橋因大雨致橋面積水，南端由阿蓮區公所設置護欄、北端則由歸仁區公所同步封閉，實施雙向交通管制，防範意外發生。

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