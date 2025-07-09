高雄明雨勢更大又逢大潮 市府排空25座滯洪池應變

市府排空25座滯洪池應變，圖為寶業里滯洪池。（記者陳文嬋攝）

2025/07/09 22:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市受低壓帶及西南風影響，氣象預報明雨勢更大且將達豪雨等級以上，尤以沿海平地降雨最顯著，適逢大潮潮位偏高，水利局排空25座滯洪池應變。

高雄今天山區大雨滂沱，六龜區、桃源、那瑪夏3區達豪雨等級，24小時累積雨量均突破200毫米，茂林區24小時累積雨量逼近200毫米，六龜等3區57條土石流警戒，六龜區興龍里1處大規模崩塌區黃色警戒，市府針對六龜、桃源、那瑪夏、茂林4區撤離1673人。

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氣象署持續發布豪雨特報，高雄明日天氣不穩定，整日易有局部大雨或豪雨發生機率，上半天沿海平地降雨最為顯著，加上明日又適逢大潮，清晨6時至7時高雄西南沿海為滿潮，且漲潮期間適逢強降雨，沿海地區應特別留意。

市府因應明日大雨加上大潮恐造成積淹水，今提前要求各局處嚴加戒備，水利局提前排空25座滯洪池，並針對沿海平地區域，預先布設移動式抽水機，全面檢視各抽水站運作正常，各區公所預備沙包，全面警戒留意，注意民眾安全。

市府也提醒沿海低窪地區民眾注意漲潮期間排水不易，恐造成局部積淹水情形，裝好防水閘門或堆置沙包準備，並遠離海邊與山區易發生土石崩落處。

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