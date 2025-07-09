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    首頁　>　高雄市

    「禁愛令」沒用！ 董娘抓包老公出軌示愛女助理「好想X妳」

    蕭姓董事長戀上公司業務助理，董娘同意原諒但要小三簽「禁愛令」。示意圖（資料照）

    蕭姓董事長戀上公司業務助理，董娘同意原諒但要小三簽「禁愛令」。示意圖（資料照）

    2025/07/09 13:40

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在新北市某公司擔任董事長的蕭姓男子，戀上高雄分公司的林姓業務助理，蕭妻查覺後，選擇諒兩人，但要求林女簽下「禁愛令」，不得再與蕭男有非業務來往，但蕭男沒有放棄戀情示愛「好想X妳」，林女也默默接受，還從蕭男手中陸續拿到200萬餘元，董娘這次不原諒，除了提告侵害配偶權獲賠15萬元外，還認為林女違反雙方約定要她賠100萬元，法官認為林女確實有違約情形，判她要賠這筆錢。

    判決指出，蕭姓男子2012年與妻子結婚，身為公司負責人的他，為了拓展業務，也在高雄成立辦公室，蕭男每週2至3日會前往高雄工作出差；2018年4月，蕭妻發現老公與高雄的林姓業務助理疑似出現婚外情，蕭妻本來不打算理會，放任蕭男在外吃野草，但沒想到蕭男動了真情，竟拿出30萬元打算幫林女買房，蕭妻坐不住攤牌，同意自己不會追究，但要求林女簽下「禁愛令」，不得再與蕭男有非業務來往，否則要賠償100萬元。

    林女簽下協議書，蕭男還是持續與林女交往，甚至傳訊示愛「好想X妳」，林女也默默接受，蕭男也陸續拿了200萬餘元給林女，蕭妻得知此事後氣炸，除提告侵害配偶權外，更認為林女違反雙方約定要她賠100萬元。

    侵害配偶權部分，新北地方法院審理時，林、蕭雖否認偷情，但因相關事證明確，被法官認定兩人逾越正常男女交往分際，判蕭男和林女應賠15萬元；違約部分，高雄地方法院法官也認為，林女確實與蕭男有多次非公務交流，已違反雙方約定，判她應賠100萬元，可上訴。

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