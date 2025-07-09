高雄推「台灣獼猴資料分享平台」，公民科學調查建立獼猴地圖。（記者陳文嬋攝）

2025/07/09 10:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局推出「台灣獼猴資料分享平台」，透過公民科學調查，建立獼猴地圖，了解獼猴出沒地點等，作為未來防治參考，以降低人猴衝突。

農業局為了解壽山沿線周邊住宅區台灣獼猴出沒地點、數量及時段，建構「台灣獼猴資料分享平台」，透過公民科學方式，透過民眾觀察通報，一同建立獼猴活動地圖，作為未來降低人猴衝突應對措施。

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農業局也將與台灣獼猴共存推廣協會合作，舉辦3場次免費「猴來猴趣－獼猴科普」講座，以寓教於樂方式，推動野生動物保育觀念，協會也設計一款防猴提示小卡，教導民眾遇到獼猴進入屋內時，正確應對減低衝突。

農業局表示，這次講座針對壽山沿線社區居民設計，內容涵蓋台灣獼猴生態特性、食性、群居行為，以及與人類互動可能產生的衝突，現場將請民眾加入及學習操作「台灣獼猴資料分享平台」，一同參與調查建立獼猴活動地圖。

農業局長姚志旺呼籲台灣獼猴是台灣特有原生野生動物，將於7月12、20、26日舉行講座，邀請民眾一起認識野生動物鄰居台灣獼猴，透過正確知識與行動，學習與自然和平共處智慧，打造安全、友善又具生態的城市。

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