高雄澄清湖變奶茶色？ 水公司：不影響供水

丹娜絲颱風挾帶豪雨致地質黃土隨溝流入原划船場水域，以往持續超大豪雨下即有此情形，自然沉澱後不影響供水。（記者陳文嬋攝）

2025/07/08 20:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕環保團體質疑市府毀3公頃森林，釀澄清湖變成奶茶色影響水庫民生取水？市府澄清並不屬實，水公司表示，丹娜絲颱風挾帶豪雨致地質黃土隨溝流入原划船場水域，以往持續超大豪雨下即有此情形，自然沉澱後不影響供水。

環保團體質疑市府收回高雄球場卻毀3公頃森林，造成鳥松區松藝路積淹水，釀成泥漿水進入澄清湖，原划船場水域呈現奶茶色，質疑影響水庫民生取水？不過水公司第七區管理處表示，丹娜絲颱風挾帶豪雨，造成地質濕度飽和黃土，隨集水溝流入原划船場水域，以往在持續超大豪雨下，即有此情形。

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水公司表示，原划船場水域雖連通澄清湖水庫，但水域面積相較澄清湖水庫比例極小，且原划船場距離澄清湖水庫取水口距離甚遠達2公里，經自然沉澱後，不影響取水質量，目前澄清湖淨水場出水量皆正常。

水利局表示，外傳工程毀3公頃森林並不屬實，施工區並非天然林地，滯洪池選址依球場地勢落差、集水區及原有出流口評估，選擇地勢最低10號池區，擴大原池域並設置閘門，有效調節水位、延緩洪峰進入下游，以最小開挖量達成最大滯洪功能。

至於松藝路積淹水，水利局說，是因地勢低窪、逕流集中，原即為歷年易積淹水路段，這次颱風造成落葉枯枝嚴重，阻塞泄水孔造成積水，處理後消退開放通行，滯洪池為改善當地排水條件，並非積水成因，將持續監測，強化排水與養護作業，提升整體防洪效能。

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