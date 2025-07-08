「月光寶盒」出事了！任天堂跨海提告 5賣家涉侵權40億

刑事局偵三隊在新北、桃園等地查獲5名網路賣家販售盜版遊戲的「月光寶盒」，初估侵權金額逾40億元。（記者黃佳琳翻攝）

2025/07/08 10:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕網路熱銷的「月光寶盒」一台遊戲機集結2萬多款遊戲，深受玩家喜愛，李姓男子等5名賣家在蝦皮網站販售，被日商任天堂跨海提告侵權，刑事局智慧財產權偵查大隊（偵三隊）展開追查，陸續在新北、桃園等地逮捕李男等人到案，估算他們販售的盜版遊戲軟體逾500萬套、侵權市值逾40億元，訊後依違反著作權法分別移送新北、桃園、新竹、高雄地方檢察署偵辦。

偵三隊指出，日商任天堂株式會社報案，指稱有不法業者利用網路購物平台大量販售未授權遊戲軟體的遊戲機「月光寶盒」，牟取暴利，嚴重侵害智慧財產權，警方立即成立專案小組進行調查，掌握多名業者疑似從境外大量進口盜版遊戲機販售牟利。

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專案小組去年底先在新北、桃園、新竹展開第一波搜索行動，逮捕李姓（42歲）、匡姓（25歲）及林姓（53歲）賣家，當場查扣電腦主機3台、硬碟23顆、盜版遊戲機78台等證物；今年2月和5月，又在新竹和高雄逮捕陳姓（39歲）、蔡姓（32歲）賣家，其中，蔡姓賣家生意最好，他先向中國不法業者訂購頂規盜版遊戲機（PRO版）零配件後進口來台，依客戶需求組裝訂製盜版遊戲機再予售出，他的組裝工廠就被搜出盜版遊戲機91台、遊戲機主機板114片。

警方表示，由於此次查緝行動侵權數量龐大，經權利人辨識扣案證物，估算盜版遊戲軟體達500萬餘套，均為未獲授權的遊戲檔案，初估侵權市值逾40億元，全案依違反著作權法、商標法等罪嫌，分別移送新北、桃園、新竹、高雄地方檢察署偵辦。

刑事局偵三隊在新北、桃園等地查獲5名網路賣家販售盜版遊戲的「月光寶盒」，初估侵權金額逾40億元。（記者黃佳琳翻攝）

刑事局偵三隊在新北、桃園等地查獲5名網路賣家販售盜版遊戲的「月光寶盒」，初估侵權金額逾40億元。（記者黃佳琳翻攝）

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