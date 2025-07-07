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    首頁　>　高雄市

    高雄各景區全力復原 壽山動物園7/8重新開放

    高雄市旗津風景區遭丹娜絲強風蹂躪，觀光局動員清理。（觀光局提供）

    高雄市旗津風景區遭丹娜絲強風蹂躪，觀光局動員清理。（觀光局提供）

    2025/07/07 18:23

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副市長李懷仁、觀光局長高閔琳今前往愛河、蓮池潭、動物園、旗津等風景區關心災後環境復原，李懷仁希望能最快速恢復景區既有樣貌，高閔琳說動物園等景區明天正常開放。

    李懷仁表示，面對丹娜絲強風大雨造成樹木傾倒等災害，所幸並無造成市民及遊客安全問題，風雨過後，工作同仁立即投入災後環境復舊及相關設施修整，希望以最快速度將環境恢復成原來的美麗樣貌。

    高閔琳指出，今早災害應變會議後，觀光局迅速調度山貓、怪手與清潔車輛等救災機具進駐，力求盡速完成清理作業與設施修復。

    高閔琳提到，愛河人行步道有零星散落樹枝落葉、一處夜間照明燈光設備遭吹落，二二八公園旁公共藝術雕塑也遭強風吹倒；之後到蓮池潭風景區、旗津風景區與壽山動物園，巡視龍虎塔、海水浴場、沙灘吧等熱門景點與人行交通步道。

    其中，旗津受到強風影響，多處路樹傾倒、路面泥沙堆積，動物園主要為樹枝與樹葉掉落，高閔琳指示園區積極安排調度人力，針對大型機具不易進入的參觀面加強細部清掃，務必於明天開園前提供整潔的參觀環境。

    觀光局說明，明（8日）起各風景區包括金獅湖蝴蝶園、旗津貝殼館和壽山動物園將重新開放，邀請市民前來觀賞高雄的自然美景與可愛動物。

    高雄二二八公園旁大型公共雕塑被風吹倒。（觀光局提供）

    高雄二二八公園旁大型公共雕塑被風吹倒。（觀光局提供）

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