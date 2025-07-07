高雄旗津上竹里大範圍積淹水！疑污水廠「爆管」釀禍

旗津上竹里昨晚出現大範圍積水，研判與鄰近污水廠幹管爆管有關。（簡煥宗提供）

2025/07/07 11:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄旗津上竹里昨晚一度大範圍淹水，且積水讓民眾感覺有點「味道」!事後推斷是污水處理廠主幹管突發爆管導致，高市議員簡煥宗要求相關單位儘速處置，若確認是污水廠爆管、事後補償應從寬。

簡煥宗指出，昨晚旗津在颱風侵襲下，約9點多開始出現大範圍淹水，10點左右推斷是污水處理廠主幹管突發爆管，導致大量污水外洩，隨後強降雨與高潮位倒灌，排水系統不堪負荷，許多道路與低窪住家積水嚴重，鄉親一夜未眠，情況令人憂心。

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今晨約6點多，污水處理廠主幹管已緊急搶修完成，持續以抽水機全力排水；上竹里淹水情況大約在今天早上9點左右陸續退去，但街道與住家仍留下許多污泥與垃圾，環境衛生堪慮。

簡煥宗指出，他今天一早前往旗津上竹里實地勘查受災情況，與區公所、里長及救災人員詳細了解修復進度，並協調市府團隊儘速抽水、清理、加強消毒及提供必要物資。

目前軍方準備投入人力支援，協助街道與住家周邊清理作業；下午環保局及衛生局也將進駐，協助垃圾清運與環境消毒，盡快降低污染與衛生風險。

針對這次疑似管線爆管造成的損失，他已明確要求水利局必須對外說明，如果確實因為管線爆裂，後續災後補助與補償要從速、從寬、從簡，絕不能讓居民權益受損。

目前仍有部分區域需要持續排水，也請鄉親務必注意用電安全，如有任何緊急需求，隨時與里辦公處或服務處聯繫，一定全力協助。

旗津上竹里昨晚出現大範圍積水，民眾今上午忙著清淤。（簡煥宗提供）

高市議員簡煥宗上午前往旗津了解積水情況，協調相關單位緊急處理。（簡煥宗提供）

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