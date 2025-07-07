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    丹娜絲颱風》高雄渡輪、YouBike 恢復行駛、租借

    旗津渡輪今早已恢復行駛。（記者許麗娟攝）

    旗津渡輪今早已恢復行駛。（記者許麗娟攝）

    2025/07/07 10:59

    首次上稿 10:29
    更新時間 10:59（更新渡輪動態）

    〔記者許麗娟／高雄報導〕丹娜絲颱風走遠，高雄市今（7）日一早天氣狀況隨好，交通局已聯合各營運單位完成公共運輸設施的檢查、清障及復原準備，目前渡輪「旗鼓航線」復駛，「前中航線」今日無法營運，YouBike自10點起全面恢復租借，輕軌則預計下午2點起復駛。

    高雄市交通局指出，旗津往返鼓山航線上午7點復駛，不過，前鎮往返中洲航線原本上午9點起恢復營運，但受前鎮河口水流湍急停靠困難，自11點起全日暫停營運，棧旗航線亦全日停航。YouBike公共自行車完成全市場站清理與系統檢測後，自上午10點起全面恢復租借服務。

    此外，原本暫停營運的輕軌，高捷公司今早進行全線颱風後巡檢，暫訂下午2點復駛，班距15分鐘；捷運今日正常營運，班距15分鐘，深夜班距20分鐘，並將依人潮與運量彈性調整發車頻率。

    此外，交通局亦同步啟動災後設施巡查作業，針對市區內交通標誌傾倒、號誌故障等情形，立即派員進行勘查與通報，並加派工班全力修復，以維持路口秩序與用路安全。

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