丹娜絲來襲》高雄進暴風圈 陳其邁：週一濱海恐有逾12級強風

陳其邁（上中）今晚視訊連線各區公所。（記者葛祐豪翻攝）

2025/07/06 21:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中颱丹娜絲來勢洶洶，高雄市今（6日）晚已進入颱風暴風圈，市長陳其邁晚間於災害應變中心主持第二次工作會議，他表示明（7）日上午高雄最大陣風可達9至10級，濱海地區甚至可能出現12級以上強風，因此明天全市繼續停班、停課，輕軌全日停駛。

丹娜絲颱風中心目前在澎湖南方海面，向北北東轉東北移動，暴風圈已進入台灣南部陸地及澎湖，恆春半島及台東風雨持續中，南部地區及澎湖風雨也逐漸增大。

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陳其邁今晚並視訊連線各區公所，關心各地防颱整備情形。他提醒風雨將逐漸轉強，務必提高警覺，根據中央氣象署預測，丹娜絲颱風帶來高雄山區累積雨量預估上看490毫米，短時強降雨恐引發山區坍方與落石，那瑪夏、桃源、茂林及六龜區目前已發布土石流及大規模崩塌黃色警戒，入夜後恐升至紅色警戒。

陳其邁責成水利局加強雨勢監測，隨時掌握最新情勢；一旦警戒區域擴大，須立即通報區公所、民政局、警消等相關單位，啟動避難收容等應變措施。針對淹水潛勢地區，水利局也已部署抽水機具。

高雄歷經去年4月3日及今年1月21日地震，山區土石鬆動，遇強降雨恐造成道路遭土石流阻斷。陳其邁指示工務局、水利局及公路局南區養護工程分局，加強對易致災路段的監測與示警，必要時採行預警性封閉。

高捷公司也宣布，明天（7日）捷運班距在晚間11點前維持15分鐘，11點後班距20分鐘；高雄輕軌則全日停止營運。

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