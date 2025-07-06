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    首頁　>　高雄市

    不用搶領沙包 昔日重災區高雄仁武防災升級

    去年颱風季，高雄市仁武區搶領沙包畫面經常可見，不過這次面對「丹娜絲」，領取熱度跟去年大相逕庭。區長陳瑞勇指示因居民申請的水閘門陸續到位（見圖），加上仁武區轄內主要排水完成疏濬。（記者洪臣宏攝）

    去年颱風季，高雄市仁武區搶領沙包畫面經常可見，不過這次面對「丹娜絲」，領取熱度跟去年大相逕庭。區長陳瑞勇指示因居民申請的水閘門陸續到位（見圖），加上仁武區轄內主要排水完成疏濬。（記者洪臣宏攝）

    2025/07/06 17:56

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕去年凱米、山陀兒等颱風接連來襲，高雄市仁武區為重災區，居民聞風色變，搶領沙包畫面經常可見，不過今（6）日面對「丹娜絲」進逼，一整天才領412包，區長陳瑞勇指出，居民申請的水閘門陸續到位，加上仁武區轄內主要排水完成疏濬，目前沒有異常情況。

    去年凱米颱風侵台，因遇到大滿潮，仁武區曹公新圳、獅龍溪無法及時排水，以致雨水溢堤，造成周遭住宅區嚴重淹水災情，因此，山陀兒颱風來襲前，仁武區居民爭領沙包，一度動用國軍支援。

    仁武區公所今年未雨綢繆，與廠商訂開口契約可供1萬1000個沙包，目前備存3789包，迄今僅領取412包，領取熱度跟去年大相逕庭。

    陳瑞勇表示，去年風災後，仁武區水閘門申請1486件、已完工1117件，有設置水閘門的住家就不會再前來領取沙包。

    另外，仁武區曹公新圳、獅龍溪、北屋大排等主要大排，已在汛期前完成疏濬，更重要的是，今年將疏濬出的土方運出排水道，增加了排水量。

    陳瑞勇說，去年颱風夾帶的急降雨帶來豐沛雨量，也造成災情，居民現在都會觀察雨量，決定防災的步驟。

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