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    首頁　>　高雄市

    風雨漸強 高雄山區撤離1797人 陳其邁關心防避災整備

    高雄市長陳其邁心繫各地防災整備情形，今天上午前往桃源區勤和里活動中心，關心山區居民預防性撤離情況。（高市府提供）

    高雄市長陳其邁心繫各地防災整備情形，今天上午前往桃源區勤和里活動中心，關心山區居民預防性撤離情況。（高市府提供）

    2025/07/06 17:29

    〔記者蘇福男／高雄報導〕中度颱風丹娜絲來勢洶洶，高市山區各區公所在警戒發布前即完成防災應變部署，至今天中午共撤離1797人，高雄市長陳其邁上午趕赴桃源區勤和里及明霸克露橋，關心山區居民預防性撤離情況，及橋樑道路防災工作整備現況。

    陳其邁表示，丹娜絲已達中颱等級，雨勢與風勢逐漸增強，預估在山區雨量會達到600毫米，他尤其關心桃源地區交通與民眾預警性撤離情形，因此親赴勤和里活動中心慰問撤離的里民和長輩，關心大家的身心狀況，也感謝鄉親配合避災措施，並提醒入夜後雨勢將增強，有下山需求的民眾務必提早行動、注意安全。

    高市府指出，為確保居民生命安全，山區各區公所在警戒發布前即完成防災應變部署，並於今日中午12點前全面完成民眾撤離與安置作業，桃源區共撤離458人，總計三原民區及六龜區共撤離1797人，區公所於颱風前夕備妥糧食、醫療用品、睡袋及緊急照明設備等基本生活物資，確保民眾在避難期間生活無虞。

    隨後陳其邁趕往明霸克露橋實地勘查工程和便道通行現況，他特別關心南橫路段明霸克露主橋目前通行安全，對公路局啟動明霸克露便道的防災及應變措施予以肯定，並強調，市府將全力支援山區居民，與中央攜手度過颱風考驗，一起守護偏鄉，確保物資與醫療急需不會中斷，共同守護家園安全。

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