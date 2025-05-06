為檢查電線、電壓！高雄「樋口飯糰」房東、房客再爆衝突

高雄青海路飯糰店女房東，今日為了查電表一事，再與房客日籍夫妻爆發衝突，警方到場排解。（民眾提供）

2025/05/06 20:45

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區青海路由日籍樋口夫妻開設的「樋口飯糰」，上月與邵姓房東（59歲）為了騎樓擺放物品一事發生衝突，進而引發砸物、漲房租等糾紛，今（6日）房東疑帶2人前往店面檢查電表，再度引發日籍夫妻不滿報案，後經警方排解才將房東勸離。

據了解，邵姓女東房今天上午11點多，疑在飯糰店未營業時，帶了2名疑似水電技師的人員，欲檢查1樓飯糰店的電線、電壓等，日籍夫妻不滿未經通知，且放在走道的物品遭移動，雙方爆發口角衝突並報警。

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警方到達時，樋口太太張姓房客（62歲）指，房東稱他們的冰箱電壓太高，沒有告知下，帶2名朋友稱要檢查電壓，還擅自把他們放在走道的水搬移；女房東則稱是帶2名技師來檢查店面電線、電壓，不滿日籍夫妻稱已自行檢查過，要求拿出證明，並稱萬一店線走火誰要負責，雙方為此爭吵不休，警方則於現場告知房東應循正常管道處理。

鼓山分局龍華所指出，警方獲報後立即派員到場處理，現場雙方均已無肢體衝突，經查為邵姓房東稱欲檢查店面電線、電壓等原因與張姓房客發生爭執，現場未有不法，雙方亦無提出告訴，警方到場協助排解糾紛後邵女自行離去。

飯糰店日籍夫妻不滿邵姓房東在未告知下，帶人前往店面欲查電表。（民眾提供）

飯糰店日籍夫妻認為房東未經告知下，任意移動他們放在走廊的水，稱要查電表。（民眾提供）

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