澄清湖高爾夫球場遲未改善水土保持 高市府啟動施工滯洪池

澄清湖高爾夫球場占地廣達60公頃。（擷自高雄高爾夫俱樂部臉書）

2025/05/06 16:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕澄清湖高爾夫球場去年因違法使用農藥，遭市府強制收回土地，但俱樂部近日召開臨時會員大會，經表決仍決意繼續經營；由於球場遲未改善水土保持，市府昨（5日）啟動施工滯洪池，工區包括球道旁的蓄水池、練習場等，並管制車輛進出。

高雄高爾夫俱樂部經營的澄清湖高爾夫球場，去年因違法使用農藥，遭市府要求返還土地，但俱樂部至今仍持續開放會員打球，今年2月再遭市府強制斷水電，市府重申要求俱樂部停止營運3個月，俱樂部近日召開臨時會員大會，經表決仍決意繼續經營。

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高雄市工務局指出，高雄高爾夫俱樂部去年11月30日聲明不再經營及返還土地，並要求全體員工不得違法經營，鑑於原經營人未依法施作滯洪池改善水保，而今年汛期將至，市府基於公共安全，昨天進場施工滯洪池，工區包括球道旁的蓄水池、練習場等，並管制車輛進出，以維安全。

工務局強調，澄清湖球場是市有公園用地，今年2月5日針對球場內會館等建物，因違反建築法遭強制斷水斷電，雖財團法人高雄高爾夫俱樂部已聲明返還土地予巿府，但「社團法人」高雄高爾夫俱樂部擅自無照經營該球場，市府屢次要求停止營業，以利市府施作滯洪池及水保設施，防範下游地區汛期遭受危害。

工務局勘查也發現，受到去年凱米、山陀兒、康芮等颱風侵襲，球場內有大批樹木植栽倒塌毀壞，部分球道及密林區迄仍堆置倒塌樹木，市府也將動用機具人員，清除這些殘枝髒亂。

工務局說明，高爾夫球場本為都市計畫公園用地，市府收回球場完成水保工程後，將開放一般市民休憩使用，更可結合雙湖公園、澄清湖風景區及圓山飯店周邊綠地，打造面積廣達433公頃的澄清湖大公園。

澄清湖高爾夫球場遲未改善水土保持，市府啟動施工滯洪池。（高市府提供）

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