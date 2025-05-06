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    高雄場研發芭樂葉果茶 視覺味覺都享受

    高雄農改場研發芭樂葉果茶，清爽美味又有芭樂清香。（高雄農改場提供）

    高雄農改場研發芭樂葉果茶，清爽美味又有芭樂清香。（高雄農改場提供）

    2025/05/06 13:13

    〔記者楊媛婷／台北報導〕用果乾泡水，有水果的清香卻又不會喝進糖分，受到不少民眾的喜愛，農業部高雄農業改良場使用芭樂果實與芭樂葉子製成芭樂葉果茶，保留芭樂的清香外，加上使用不同品種的芭樂，讓芭樂葉果茶呈現五彩繽紛的視覺效果，真正好看又好飲。

    芭樂是國人喜愛的水果之一，鮮食可口，製作成果乾更是不少人喜愛的零嘴，現在不少人更直接將芭樂不加糖製作成果乾後泡在氣泡水或開水裡，更是別有一番滋味，高雄場以在地健康食材芭樂果實及其副產物芭樂葉為原料，利用傳統製茶方式，篩選一心二葉，混合芭樂果乾，製成高機能產品芭樂葉果茶。

    高雄場助理研究員陳正敏表示，1顆芭樂果肉維生素C含量與1顆奇異果相當，芭樂葉除含有較高的黃酮類檞皮素（Quercetin）外，維生素C含量更是芭樂果實的2到3倍，不過芭樂葉中含有較高的單寧酸，易產生澀味，這次透過加工技術配比芭樂果乾，保留芭樂葉茶的機能成分，茶飲更是好喝、不澀、不傷胃，老少咸宜。

    高雄場進一步說明，利用芭樂品種、葉齡的選擇及不同加工技術，能使產品保留較高檞皮素，果實乾在不添加色素的前提下，呈現青、赤、黃、白、黑的繽紛色彩，陳正敏表示，已有廠商有意願技轉，民眾最快年底就能一嘗芭樂葉果茶的風味。

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