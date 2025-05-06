高雄路口28字告示牌遭酸寫作文 警：今年已取締19件

警方在河南路與三多一路口設置違規取締告示牌，因多達28字被酸是寫作文。（民眾提供）

2025/05/06 13:07

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區河南路與三多一路口，因常有機車左轉逆向行駛人行道，當地派出所因此在路口懸掛告示牌寫著「紅燈時禁止機車左轉行駛人行道，違者依闖紅燈逆向行駛違規告發」，長達28字警告會被取締，有網友PO網直大酸寫作文，不如寫「科技執法」4字更有用，不過警方回應，該路口今年至今已取締19件，提醒駕駛避免違規。

河南路與三多一路口因緊臨河北路，自河南路左轉三多一路後，雖可續行過河北路口，但不久就會遇上武慶路口需再停等紅綠燈，但如果從河北路左轉三多一路，至武慶路口則會接續綠燈，為此，不少行駛河南路的騎士貪圖方便，會於三多一路口紅燈時，直接左轉逆行人行道至河北路停等紅綠燈，減少多停一個號誌。

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為此，苓雅分局三多派出所於河南路口掛上「紅燈時禁止機車左轉行駛人行道，違者依闖紅燈逆向行駛違規告發」28字的告示牌，但有網友拍照並貼上臉書社團「台灣交通老實說」，大酸「人行道不能行駛非要寫作文來說明，不如貼大悲咒搞不好還比較有用」，也有網友留言，「機車本來就禁止行駛人行道，無論何種燈號」、「寫這麼多，沒取締還是沒屁用」、「直接執法就好，廢話太多」。

苓雅分局三多所指出，為提醒沿河南路往南行駛至三多一路口停等紅燈之駕駛人，遵守相關交通規則，故製作告示牌將相關違規取締態樣公告說明，避免駕駛人違規造成危險並受罰。該路口今年度迄今違規取締，逆向行駛3件、行駛人行道1件、闖紅燈15件。

有騎士為了少等一個號誌，於河南路與三多一路口紅燈時，違規左轉闖紅燈並向行駛人行道，警方於路口設置違規取締告示牌。（民眾提供）

河南路與三多一路口常有機車騎士違規逆向騎上人行道（紅圈處），警方提醒會取締違規。（民眾提供）

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