高雄高爾夫球場私立轉公立？ 陳其邁:先解決水保問題

高市議員湯詠瑜建議高雄高爾夫球場由私立改公立。（都發局提供）

2025/05/06 12:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員湯詠瑜今總質詢時，建議引發爭議的高雄高爾夫球場、或許可考慮由私立轉公立？市長陳其邁答詢時指出，眼前最急迫的應該先解決水保問題。

湯詠瑜表示，高雄高爾夫球場曾吸引日本前首相、美軍將領到場打球，也是南部培訓重地，基於日前衍生租約與農業使用爭議未解，建議市府可考慮未來由私立改為公立。

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她舉中興新村公設高爾夫球場為例，評析高雄高爾夫球場若改為公立有幾個好處，包括可降低參與門檻、推廣健康生活、促進青少年（大學）教育、多功能開發，想詢問市長陳其邁的看法？這建議被議長康裕成當場稱讚真是好問題。

陳其邁答詢說明，現階段須先解決幾個問題，尤其是水土保持與出流管制，至少要有3.7萬噸滯洪量，才不會造成下方淹水，另一個問題在農藥使用。

陳其邁強調，球場用地屬市有財產，卻長期違規、一直沒法解決，未來初步會朝兼具滯洪、市民使用等方向，不能有開發，後續會推動市民參與，提供不同意見。

高市議員湯詠瑜建議高雄高爾夫球場改為公立，市長陳其邁答詢強調眼前迫切問題在水保。（翻攝官網）

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