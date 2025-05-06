孝女護母 舅舅痛打還嗆「跟長輩說話不可以沒大沒小」

舅舅推倒姪女嗆聲「跟長輩說話不可以沒大沒小」，害姪女受傷遭法官判拘役30天。示意圖，畫面中非當事人。（資料照）

2025/05/06 11:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕洪姓男子為了年邁父親照護問題和妹妹發生口角衝突，洪女的女兒回家目睹長輩間的衝突，站出來護母，嗆舅舅「你們不可以這樣罵我媽媽」，舅舅不滿被嗆，竟回嘴教訓「你是小孩，你怎麼這樣跟長輩說話，你不可以沒大沒小」，再出手教訓姪女，被法官依傷害罪判拘役 30日，得易科罰金。

判決指出，洪家母親於2019年過世，死後留下25萬元由洪父繼承，這筆錢交給洪家兒子的媳婦保管，用來支應洪父的日常開銷，但洪家妹妹不清楚這筆錢怎麼使用，誤以為錢被大嫂私自挪用，導致雙方誤會加深。

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2023年2月，洪家老父因病住院，出院後由妹妹帶回家照顧，洪男誤以為妹妹不想照顧老爸，跑去妹妹家準備接走父親時，兄妹倆為此發生口角衝突，洪女的女兒回家時目睹媽媽和舅舅起衝突，站出來力挺老禡，對舅舅說：「你們不可以這樣罵我媽媽」，舅舅反嗆：「你是小孩，你怎麼這樣跟長輩說話，你不可以沒大沒小」，女兒回嘴：「你不可以，這裡是我家，你不可以罵我媽媽」。

舅舅不滿被嗆，起身推倒姪女，再揮拳打飛姪女的眼鏡，姪女報警，並前往醫院驗傷；高雄地方法院審理時，舅舅否認出手攻擊姪女，辯稱是姪女把手搭在他肩上，對他大小聲，他擔心被攻擊，閃身時不小心跌倒時，順勢將姪女拉倒在地，但法官根據相關事證，認定洪男有出手攻擊姪女成傷，因此依傷害罪判他拘役30日，得易科罰金，可上訴。

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