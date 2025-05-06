高雄國際旅展5/9登場 預計吸引30萬人潮

高雄國際旅展5月9日開跑，高雄市旅行公會先拜會高雄市觀光局長高閔琳（中）。（觀光局提供）

2025/05/06 08:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕南台灣最大的旅遊盛會，高雄市旅行公會舉辦的高雄國際旅展，將於5月9日~12日在高雄展覽館登場，搶攻暑假旅遊旺季，預計吸引30萬參觀人潮。

高雄旅行公會理事長蔡宗佑指出，今年的高雄國際旅展，匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展。參展業者莫不大大讓利，瞄準暑假旅遊旺季商機，紛祭出最夯行程與優惠，另有抽獎，獎品包括國內外機票、星級住宿券、iPhone16手機等大禮。

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蔡宗佑專程於展前率公會理監事幹部，拜會高雄市觀光局，觀光局長高閔琳表示，高雄國際旅展是南台灣最大的旅遊盛會，預計吸引30萬參觀人潮，創造龐大的觀光效益及產值，觀光局也依循往例設攤參展相挺，現場還有高雄熊及蜜柑站長見面會，邀請民眾一起來高雄館參觀。

蔡宗祐強調，高雄受惠於「高雄冬日遊樂園」等大型活動，與演唱會經濟的外溢效應，觀光產值增加，全市旅宿需求高，讓其他縣市羨慕。

今年高雄國際旅展，提供最佳的展示及交易平台，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近500個展位，搶攻暑假商機。

參展旅行社、飯店業紛紛祭出優惠活動，飯店溫泉渡假五星酒店推出超低折扣的住宿券及餐券，各家旅行社提供國內超優惠的旅遊產品及經典遊程，有澎湖、金門、馬祖等離島行程。

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